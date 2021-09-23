Трое петербуржцев предстанут перед судом за пикеты в платьях

Задержанные 22 сентября трое жителей Петербурга, вышедшие в пикеты облачёнными в дамские одежды, предстанут перед судом по "протестной" статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), пишет "ОВД-Инфо".

В рамках данного разбирательства молодым людям грозит либо штраф, либо до 10 суток административного ареста.

Сами они рассказали, что им предложили сняться в ролике, по сюжету которого они должны быть пикетчиками. Участие в съёмке было закреплено соответствующим договором, однако обещанные гонорары петербуржцам так и не заплатили.

Одетые в платья петербуржцы вышли с пикетам к торговому комплексу "Галерея" минувшим вечером. В руках они держали плакаты: "Платья не для мужиков?", "Я/Мы свобода выбора", "Купи меня". После задержания их увезли в отдел полиции № 76 Центрального района.