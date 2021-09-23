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Новости 11:49

В РФ - новый скачок заболеваемости COVID-19: за сутки выявили более 21 тысячи случаев

фото ЗакС политика В РФ - новый скачок заболеваемости COVID-19: за сутки выявили более 21 тысячи случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1732 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 820, а сумели поправиться 16 567 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 3445 новых больных, в Петербурге – 1698 (на 177 больше, чем накануне), в Подмосковье – 936. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 954 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 53 (накануне – 43).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.


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