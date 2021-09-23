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Новости 12:22

Верховный суд Якутии вновь отклонил жалобу на принудительное лечение шамана Габышева в психбольнице

фото ЗакС политика Верховный суд Якутии вновь отклонил жалобу на принудительное лечение шамана Габышева в психбольнице

Верховный суд Якутии отклонил очередную апелляционную жалобу шамана Александра Габышева на решение Якутского горсуда, постановившего направить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, уведомил "Медузу"* адвокат Алексей Прянишников.

Судья оставила без внимания доводы защиты о том, что вина Габышева по уголовному делу не доказана, а выводы экспертов Якутского психдиспансера о невменяемости религиозного деятеля необоснованны.

"Также была проигнорирована позиция представителя органа опеки и попечительства Сергея Терянова, поддержавшего доводы апелляционных жалоб защиты. Судом было отказано в проведении повторной психолого- психиатрической экспертизы по делу, сославшись на отсутствие оснований не доверять якутским экспертам", - уточнил детали процесса Прянишников.

Выступая с последним словом, Габышев заявил о политизированности своего дела: он уверен, что его преследует из-за критических публичных отзывов о власти в России.

Теперь постановление суда о принудительном лечении Габышева вступило в силу. В какую лечебницу направят шамана, пока неизвестно.

Адвокаты готовят жалобу в Европейский суд по правам человека.

Напомним, шамана решили направить на принудительное лечение из-за того, что он якобы напал на сотрудника Росгвардии, приехавшего его задерживать из-за неявки на врачебный приём. В итоге его насильно увезли в психдиспансер.

В поле зрения СМИ и силовиков шаман попал в 2019 году, когда собрался пешком дойти до Москвы и провести обряд изгнания президента Владимира Путина из Кремля.

*"Медуза" включена Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов


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