Дом Баркона на улице Некрасова признали историческим памятником

КГИОП включил в реестр региональных памятников культурно-исторического наследия дом 42 по улице Некрасова в Центральном районе ("Дом М.Г. Баркона"), возведенный в самом начале прошлого века по архитектурному проекту Матвея Захарова и Петра Батуева. Примечательно, что по до революционным жилищным стандартам дом считался передовым: в нем с самого начала действовал пассажирский лифт.

"Дом формирует уличный фронт застройки и панораму улицы Некрасова", - говорится на сайте профильного комитета.

Эксперты отметили, что за почти 120 лет своего существования здание неплохо сохранилось и не подвергалось существенным перестройкам. Решению КГИОП не помешало то обстоятельство, что в годы блокады были полностью уничтожены два флигеля.

Дом мещанина Баркона и по сей день используется в жилом качестве.

фото: kgiop.gov.spb.ru