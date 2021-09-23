Прокуратура насчитала более 170 страниц в соцсетях, ведущихся от лица ФБК*

В ходе судебного заседания в Тверском суде Москвы, на котором обсуждался вопрос блокировки сайта оппозиционера Алексея Навального и YouTube-канала "Навальный Live", представители Роскомнадзора представили мотивы для блокировки.

В суде РКН сослался на требование, подписанное заместителем генпрокурора, в котором говорится о не менее 173 страницах в интернете, которые используют и модерируют запрещенные структуры Навального. Об этом сообщается в Telegram-канале главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова. Речь идет прежде всего о социальных сетях: имеются в виду различные аккаунты в Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассниках", принадлежащих ФБК*.

В подписанном силовиками документе также говорится о необходимости "в случае воспроизведения информации на других сайтах ограничивать к ним доступ в установленном порядке".

Отметим, что экстремистскими структуры Навального признали минувшим летом, перед выборами, в связи с чем сподвижники оппозиционера в большинстве своем не смогли участвовать в избирательной кампании. Более того, в целях личной безопасности многие из "навальнистов" предпочли покинуть пределы РФ.