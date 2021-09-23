Дрозденко заявил о возможном "переезде" Большого порта из Петербурга в Ленобласть

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о переговорах, которые локальные и федеральные власти ведут о вероятном "переезде" Большого порта из Петербурга в Усть-Лугу или Приморск, делится ТАСС.

"Никакая иная и новая территория здесь не может быть задействована. Все требует внимательных расчетов, потому что в той же Усть-Луге мы ограничены охраняемыми природными территориями – региональными и федеральными заказниками – Кургальским, Котельским ботаническим заказником, территорией, связанной с буферной зоной между Сойкинским полуостровом и сосновоборской атомной станцией, эти все вещи мы должны учитывать", – высказался о ситуации Дрозденко.

Важный вопрос, который стоит учесть при переносе портовых мощностей, - то, как они впоследствии будут влиять на экологию. Это ключевая задача, резюмировал Дрозденко.