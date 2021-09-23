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В Смольном представили нового главу УФАС Петербурга: на церемонию прибыл Шаскольский

фото ЗакС политика В Смольном представили нового главу УФАС Петербурга: на церемонию прибыл Шаскольский

Чиновникам Смольного представили нового главу петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Игоря Прохорова: в церемонии приняли участие градоначальник Северной столицы Александр Беглов и руководитель ФАС Максим Шаскольский.

В ходе дискуссии управленцы обсудили тарифную политику города, а также поговорили о мерах по регулированию цен в том числе в сфере ЖКХ.

Напомним, Игорь Прохоров официально вступил в новую должность 15 сентября текущего года. До того, как стать начальником УФАС, он трудился на посту министра строительства Новгородской области.

"Перед новым руководителем УФАС в Петербурге стоят задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, деятельностью естественных монополий, а также по контролю в сферах госзакупок и рекламы", - приводит пресс-служба Смольного комментарий Шаскольского.


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