В Смольном рассказали о готовности к уборке снега зимой

На заседании правительства Петербурга 23 сентября обсудили готовность города к зиме. В частности, речь шла о системе отопления. Глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал, что объекты теплоснабжения и водоснабжения готовы на 100%. Объекты электроснабжения и газораспределительный комплекс подготовлены к отопительному сезону на 99% и 98% соответственно, сообщил Бондарчук. По его словам, финальная дата готовности - 15 октября.

Руководитель комитета по энергетике добавил, что к этой же дате должны быть готовы 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов. Также администрация каждого района определила места для временного размещения снега, рассказал глава комитета по благоустройству Сергей Малинин. Он уточнил, что есть места хранения осадков до 10 суток и до 3 месяцев.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев сообщил о готовности к зимней уборке. По его словам, уже наготове 6,9 тысяч дворников, более 1,1 средств малой механизации, 650 единиц уборочной техники для уборки внутридворовой территории.

За улицы и тротуары отвечает комитет по благоустройству. Руководитель ведомства Малинин сообщил, что будущей зимой их уборкой займутся 8 специализированных предприятий.

- Их 100% готовность будет к работе в зимний период будет достигнута к этому поенедельнику, 27 сентября. К предстоящей зиме предприятиями подготовлены 1 756 единиц уборочной техники. И в настоящее время продолжается набор водителей-маханизаторов, чтобы обеспечить коэффициент выхода техники на линии выше, чем в предыдущие периоды, - сообщил Малинин.

Борщов добавил, что в городе стали использовать дорожные знаки, которые запрещают парковку автомобилей один день в неделю. Это позволяет освбодить территорию от машин для расчистки снега, пояснил глава ведомства.

София Саттарова