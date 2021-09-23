Смольный принял постановление о корректировке бюджета на 2021 год

Правительство Петербурга на заседании 23 сентября приняло постановление о корректировке бюджета на 2021 год. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что доходы выросли до 782 млрд рублей. Расходы тоже увеличились - до 786 млрд рублей, уточнил Беглов. Таким образом, отметил губернатор, дефицит бюджета составит 3,6 млрд рублей. Это в 25 раз меньше изначально планируемой суммы.

Глава города рассказал, что благодаря отсутствию новых заимствований Петербург сэкомит более 19 млрд рублей. Эти деньги пойдут на социальные программы, заявил Беглов.

Руководитель комитета финансов Алексей Корабельников сообщил, что значительно выросли расходы на жилищные программы - на 6 млн рублей. До 7,9 млн рублей в 2021 году, сказал Корабельников.

Подробнее о том, что администрация Петербурга решила изменить в бюджете на 2021 год - в материале ЗАКС.Ру.