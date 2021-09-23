Военный комиссариат Петербурга хочет на сайтах школ рассказывать о вооруженных силах

Заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов на заседании правительства города 23 сентября сообщил, что ведомство хочет разместить на главных страницах их сайтов информацию о патриотическом воспитании и вооруженных силах. Это послужит созданию "положительного имиджа военной службы", который надо формировать уже у младших школьников, заявил Абзалов.

По его словам, сейчас у учащихся средне-образовательных организаций неверное представление об армии:

– Результаты работы с призывными ресурсами свидетельствуют, что против нашей молодежи активно ведется информационно-психологическая работа. На современном этапе выпускники средних школ слабо владеют информацией о жизнедеятельности вооруженных сил Российской Федерации. Из этого вытекает боязнь дисциплины, армии, военкомата и всего, что с этим связано.

Абзалов сообщил, что письмо с предложением о сайтах школ уже направлено в комитет по образованию. В разделе планируют разместить информацию о поступлении в Суворовское училище, учебное пособие "15 шагов в Армию" и другое.