Осенний призыв в Петербурге выполнили на 100 процентов

В Смольном подвели итоги осенней призывной кампании: недобора не случилось, сообщает пресс-слуба петербургского правительства.

"В апреле-июле отправка наших ребят к местам службы прошла успешно. В войска отправились более 2600 молодых петербуржцев. Призыв был выполнен на сто процентов", - озвучил показатели губернатор Александр Беглов.

В условиях пандемии на первое место он ставит соблюдение мер безопасности, в том числе предписанных Роспотребнадзором. Каждого призывника снабдят средствами индивидуальной защиты. Более половины из набранных в последнюю кампанию военнослужащих отправятся в режимные воинские части. Не менее чем от 20% призывников требуется высшее образование.