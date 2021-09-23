           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:47

Осенний призыв в Петербурге выполнили на 100 процентов

фото ЗакС политика Осенний призыв в Петербурге выполнили на 100 процентов

В Смольном подвели итоги осенней призывной кампании: недобора не случилось, сообщает пресс-слуба петербургского правительства.

"В апреле-июле отправка наших ребят к местам службы прошла успешно. В войска отправились более 2600 молодых петербуржцев. Призыв был выполнен на сто процентов", - озвучил показатели губернатор Александр Беглов.

В условиях пандемии на первое место он ставит соблюдение мер безопасности, в том числе предписанных Роспотребнадзором. Каждого призывника снабдят средствами индивидуальной защиты. Более половины из набранных в последнюю кампанию военнослужащих отправятся в режимные воинские части. Не менее чем от 20% призывников требуется высшее образование.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru