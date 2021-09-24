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Новости 10:35

В МВД Уссурийска прокомментировали арест "Марины Вульф"

фото ЗакС политика В МВД Уссурийска прокомментировали арест "Марины Вульф"

Жительница Уссурийска Лариса Кривоносова, снимавшаяся в YouTube-сериале про вымышленного чиновника Виталия Наливкина в роли "официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф" была арестована накануне не за ношение полицейской формы, сообщили ЗАКС.Ру в городском отделе МВД.

Там заявили, что информация в отдельных СМИ об обратном не соответствует действительности. Кривоносову взяли под арест на 10 суток за повторное несоблюдение административных ограничений лицом, в отношении которого был установлен надзор (ч. 3 ст. 19.24 КоАП).

"На слушания в мировой суд гражданка не являлась. 23 сентября мировой судья, рассмотрев вышеуказанные материалы дела об административном правонарушении, назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, указанная гражданка привлечена к административной ответственности в виде штрафа за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов", - объяснили в МВД Уссурийска.

В последнем сюжете про Наливкина Кривоносова уже не в первый раз предстала в образе "представительницы МВД Уссурийского района Марины Вульф". Она отчиталась о найденной на остановке сумке с морковью, которую вызвался ликвидировать Наливкин, признав за бомбу. 

В предыдущем видео женщина в том же амплуа отчитывалась о задержании "крышевавших незаконный оборот" овощей автоинспекторов, у одного из которых дома в ходе импровизированного обыска обнаружили золотой унитаз.

 

Фото: скриншот видео YouTube-канала "BARAKuda"


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