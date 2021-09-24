           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:15

Сентябрь в Петербурге рискует оказаться самым холодным в XXI веке

фото ЗакС политика Сентябрь в Петербурге рискует оказаться самым холодным в XXI веке

Стабильно пониженная температура воздуха по сентябрьским меркам в Петербурге может привести к тому, что по итогам месяц станет самым холодным сентябрем за последние двадцать лет. День за днем синоптики фиксируют температуру ниже нормы в среднем на три градуса по Цельсию, отметил в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 24 сентября не стало исключением, и на сегодняшний день не закончившийся сентябрь уже стал самым холодным в XXI веке, превзойдя показатели 2008 года: средняя температура держится на отметке 10,6 градусов.

"Однако до самого холодного сентября за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Северной столице нашему сентябрю очень далеко, там в лидерах далёкий 1894 год с результатом +7,0°", - добавил синоптик.

Отметим, что лето в Петербурге и на Северо-Западе в целом, наоборот, выдалось аномально жарким. В июне было побито сразу несколько городских температурных рекордов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru