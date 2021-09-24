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Новости 11:24

Дом Единоверческой церкви святого Николая на улице Марата стал памятником

фото ЗакС политика Дом Единоверческой церкви святого Николая на улице Марата стал памятником

В Центральном районе Петербурга стало одним культурно-историческим памятником регионального значения больше: в соответствующий реестр КГИОП включил дом Единоверческой церкви святого Николая (улица Марата, 22-24).

История здания берет свое начало в 1826 году, первоначально оно было двухэтажным и свой нынешний облик приобрело только в начале XX века, когда был реализован проект архитектора Ивана Володихина в эклектическом стиле. 

"До наших дней дошли исторические объемно-пространственное, объемно-планировочное и архитектурно-художественное решения, историческая конструктивная система здания", - считают эксперты КГИОП.

До революции в здании действовала женская гимназия и дом престарелых для женщин, а после прихода к власти большевиков его национализировали и поделили на коммунальные квартиры.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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