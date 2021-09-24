В Петербурге растет число COVID-больных, лежащих на аппаратах ИВЛ и в реанимации

Чиновники Смольного обнародовали новейший перечень основных показателей, касающихся актуальной ситуации с коронавирусом в городе. Помимо роста смертности, о котором стало известно двумя часами ранее (59 новых случаев), растет число граждан, переживающих инфекцию в тяжелой форме. Так, за прошедшие сутки число находящихся в реаниамации пациентов выросло с 363 до 377, а число больных, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось со 160 до 178.

Зафиксировано также 348 новых госпитализаций и 296 выписок. Бесплатные лекарства в домашних условиях получают 19 490 петербуржцев. Между тем, вакцинация продвигается не так стремительно, как летом. Всего первичным компонентом привились 1 546 543 горожан (сюда не входят уколы однокомпонентным "Спутником лайт"), а закончили цикл вакцинации 1 632 391 человек.