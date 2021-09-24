В кабмине рассказали о заметном снижении пассажиропотока в общественном транспорте

Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин озвучил имеющиеся у него последние данные относительно популярности различных видов общественного транспорта у россиян. Статистика гласит, что за последние десять лет городской транспорт стал перевозить на 19% пассажиров меньше, передает ТАСС.

В том же выступлении, которое имело место в Великом Новгороде, чиновник посетовал на то, что не все связанные с транспортом и дорожной инфраструктурой директивы доходят до региональных властей. Особенно насущной в этом отношении Хуснуллину представляется проблема соотношения личных автомобилей и числа дорог. По его оценке, одновременно с огромным ростом строительства парковочных мест имеющиеся дороги все меньше способны пропускать растущее число автомобилей. Между тем, констатирует вице-премьер, новых дорог строится несоизмеримо мало.