Бастрыкин хочет "вытаскивать детей из интернета" из-за царящей там "безнравственности"

В контексте трагедии в Перми, где одиночка совершил расстрел в одном из вузов (ПГНИУ), глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался о возможных причинах такого рода инцидентов, которых становится в России все больше. В понимании высокопоставленного госслужащего источник зла находится в интернете и телевещании, где, с его точки зрения, поощряются насилие и циничное отношение к окружающим. Ситуация зашла так далеко, что Бастрыкин вовсю призывает в буквальном смысле слова спасать детей от вредного контента.

"Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги", - рассудил он в интервью ТАСС.

По мнению силовика, юным соотечественникам свойственно подражать героям компьютерных игр-"стрелялок", которые привлекают аудиторию простыми способами решения проблем.

"Ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь", - озвучил Бастрыкин кажущийся ему правильным государственный подход.

Напомним, что "пермский стрелок", напавший на находившихся в городском вузе, убил шестерых человек. Самому ему, обезвреженному сотрудником ДПС, которого впоследствии наградили в Кремле, удалось выжить. Ему пришлось ампутировать ногу, в настоящее время он находится в сознании.