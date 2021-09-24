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Новости 15:57

Генпрокуратура признала нежелательными две саентологические организации из США

фото ЗакС политика Генпрокуратура признала нежелательными две саентологические организации из США

Генпрокуратура признала нежелательными организациями на территории России "Библиотеку Л. Рона Хаббарда" и "Всемирный институт саентологических предприятий", сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность этих религиозных корпораций якобы "представляет угрозу безопасности Российской Федерации". В чем именно это выражается - ведомство не разъясняет, как и в других подобных случаев. Материалы переданы в Минюст для включения организаций в реестр.

Обе эти организации связаны с церковью саентологии. "Библиотека Л. Рона Хаббарда" ставит перед собой целью "сохранять работы Л. Рона Хаббарда в неизменности", владеет всеми авторскими правами на саентологические материалы. Всемирный институт саентологических предприятий - это сеть организаций, которые внедряют управленческие методики Хаббарда на предприятиях.


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