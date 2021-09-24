После "крымских" заявлений Эрдогана у РФ появились претензии к турецким овощам

Россельхознадзор выявил недоброкачественные овощи и фрукты, поставляемые Турцией. В помидорах специалисты нашли так называемый вирус коричневой морщинистости. В свою очередь, в неназванных фруктах, если верить чиновникам, содержалась бурая монилиозная гниль.

"[Россельхознадзор] попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

Примечательно, что на текущей неделе турецкие власти не признали результатов думских выборов, проведенных в Крыму, что вызвало сожаление в Кремле.