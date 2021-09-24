           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:55

После "крымских" заявлений Эрдогана у РФ появились претензии к турецким овощам

фото ЗакС политика После "крымских" заявлений Эрдогана у РФ появились претензии к турецким овощам

Россельхознадзор выявил недоброкачественные овощи и фрукты, поставляемые Турцией. В помидорах специалисты нашли так называемый вирус коричневой морщинистости. В свою очередь, в неназванных фруктах, если верить чиновникам, содержалась бурая монилиозная гниль.

"[Россельхознадзор] попросил принять меры для усиления контроля и обеспечения фитосанитарный безопасности продукции, предназначенной для экспорта в РФ", - говорится в сообщении от пресс-службы ведомства.

Примечательно, что на текущей неделе турецкие власти не признали результатов думских выборов, проведенных в Крыму, что вызвало сожаление в Кремле.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru