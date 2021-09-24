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День туризма в Петербурге 25 сентября перекроет движение по мостам через Неву и изменит маршруты автобусов и троллейбусов

фото ЗакС политика День туризма в Петербурге 25 сентября перекроет движение по мостам через Неву и изменит маршруты автобусов и троллейбусов

В центре Петербурга 25 сентября изменятся маршруты движения транспорта по ряду улиц из-за мероприятий ко Дню туризма, сообщили в Смольном. 

В этот день с 13:20 до 13:50 будет закрыто движение по Благовещенскому мосту, с 13:50 до 14:20 и с 20:50 до 22:00 - по Дворцовому мосту. 

При закрытии движения по Благовещенскому мосту автобусы №№ 6, 100, К-6к, К-350  на эти полчаса приостановят движение. Будут работать с приостановкой движения автобусы №№ 7, 10, 24, 191 с 13:50 до 14:20, пока будет закрыт Дворцовый мост. С 20:50 до 22:00 автобусы направят по другим маршрутам.

Так, автобус №7 будет идти по действующей трассе до 1-й и Кадетской линий В.О., затем свернет на Университетскую набережную, пройдет через Благовещенский мост к площади Труда и через Конногвардейских бульвар выйдет к Исаакиевской площади, затем пойдет по Большой Морской улице к Невскому проспекту и по действующей трассе до конечной остановки "Московский вокзал".

Автобус №10 пройдет по действующей трассе до Большого проспекта Петроградской стороны, затем по Тучкову мосту к 1-й и Кадетской линиям В.О., по Университетской набережной через Благовещенский мост к площади Труда, затем по Конногвардейскому бульвару к Исаакиевской площади, а после - по действующей трассе до конечной остановки "Балтийский вокзал".

Автобус №24 тоже будет пересекать Неву по Благовещенскому мосту и идти по Малой Морской улице от Невского проспекта к Исаакиевской площади. Автобус №191 тоже пройдет по такому маршруту, пересечет Тучков мост и направится к метро "Петроградская". 

Троллейбусы на время закрытие мостов тоже изменят движение. Троллейбус №1 пройдет от конечной остановки "Улица Маршала Тухачевского" до Невского проспекта, затем по Малой Морской улице, Гороховой улице к Адмиралтейскому проспекту, затем по Невскому в обратном направлении. Троллейбус №7 от Таллинской улицы поедет тем же маршрутом. Троллейбусы №№10 и 11 от улицы Кораблестростроителей доедут до Большого проспекта В.О., далее по 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина до конечной остановки "Съезжинская улица".

 


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