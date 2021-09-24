Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали в суде Москвы штрафы на 36 млн рублей

Соцсети Twitter, Facebook и мессенджер WhatsApp обжаловали постановления мирового судьи о штрафах на сумму 36 млн рублей, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

14 сентября мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовала Facebook на 21 млн рублей, Telegram на 9 млн и Twitter - на 5 млн. На сервисы составили протоколы по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).

Общая сумма штрафов Facebook к 14 сентября превысила 90 млн рублей, Twitter - около 60 млн, Telegram - примерно 40 млн.