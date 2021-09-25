Комитет по культуре хочет наказать владельца клуба "Морзе" за несогласованный концерт Луны

Комитет по культуре заявил, что концерт певицы Луны в клубе "Морзе" не был согласован с ними, и в его ходе нарушались ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Чиновники утверждают, что не согласовали заявку на проведение концерта из-за коронавирусных ограничений. Они подчеркнули, что у зрителей отсутствовали маски, они не соблюдали дистанцию, к тому же в клубе не установили партер.

Теперь комитет по культуре намерен привлечь владельца "Морзе" к ответственности. Чиновники отдельно отметили, что представитель руководства площадки входит в состав экспертного совета по вопросам работы отрасли в условиях ограничений.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру