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Комитет по культуре хочет наказать владельца клуба "Морзе" за несогласованный концерт Луны

фото ЗакС политика Комитет по культуре хочет наказать владельца клуба "Морзе" за несогласованный концерт Луны

Комитет по культуре заявил, что концерт певицы Луны в клубе "Морзе" не был согласован с ними, и в его ходе нарушались ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Чиновники утверждают, что не согласовали заявку на проведение концерта из-за коронавирусных ограничений. Они подчеркнули, что у зрителей отсутствовали маски, они не соблюдали дистанцию, к тому же в клубе не установили партер.

Теперь комитет по культуре намерен привлечь владельца "Морзе" к ответственности. Чиновники отдельно отметили, что представитель руководства площадки входит в состав экспертного совета по вопросам работы отрасли в условиях ограничений.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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