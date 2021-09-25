           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:47

В России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за день впервые с августа

фото ЗакС политика В России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за день впервые с августа

В России выявлен 22 041 новый случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это первый раз с 14 августа, когда фиксируется свыше 22 тысяч заражений за день.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зарегистрировано 7 398 415 случаев заболевания. Пятый день подряд в статистику добавляют свыше 800 летальных исходов: за сутки 24-25 сентября зарегистрировали 822 умерших от COVID-19. По официальным данным, от коронавируса умерли 203 095 россиян.

В Петербурге заболели еще 1 907 человек. Заболеваемость в городе продолжает расти, это на 33 случая больше, чем сутки ранее. В Москве заразились еще 3 211 человек, в Подмосковье — 1 106. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru