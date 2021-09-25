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Новости 13:42

В Петербурге госпитализировали более 350 пациентов с коронавирусом за день

фото ЗакС политика В Петербурге госпитализировали более 350 пациентов с коронавирусом за день

В Петербурге за сутки 24-25 сентября госпитализировали 355 пациентов с COVID-19, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного. Это на 22 человека меньше, чем за день до этого.

В стационарах города лечение проходят 4 602 петербуржца, всего в городе развернуто 5 863 инфекционных коек. 406 человек остаются в реанимации, 177 подключены к аппаратам ИВЛ. 

21 810 человек лечатся от коронавируса амбулаторно, 20 090 из них получают бесплатные лекарства. На карантине остаются 2 780 петербуржцев. 

За минувший день зарегистрировано 50 смертей от коронавируса. Всего в городе, по официальным данным, от COVID-19 умерли 21 569 петербуржцев.


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