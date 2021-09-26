На три новые станции петербургского метро потратят 60 млрд рублей

Строительство трёх новых станций петербургского метро "Путиловская", "Горный институт" и "Казаковская" обойдётся бюджету города в 60 млрд рублей. Финиш работ по объектам намечен на 2024 год.

Ответственный за транспортный блок вице-губернатор Максим Соколов рассказал, что в рамках возведения станций будет проложено 9 км путей. Ранее сообщалось, что средства на строительство объектов поступят на баланс Петербурга, в том числе ввиду смены юридического адреса "Газпрома": обозначенную сумму компания должна принести в городскую казну как налогоплательщик. В то же время на прокладку метрополитена Смольный собирается выделить 150 млрд рублей в ближайшие годы.

В разговоре с "РБК Санкт-Петербург" замгендиректора ООО "СПб Институт транспортных систем" Елена Ногова пояснила, что обозначенное финансирование и темпы строительства выглядят вполне реалистично. Она уточнила, что на прокладку путей от станции до станции требуется построить около 2,8 километров путей. Для этих целей должно хватить 28 млрд рублей, добавила Ногова.

"В последние годы у нас темпы строительства чуть ниже, чем одна станция в год. Так что нельзя сказать, что это сумма велика, – это те же полуживые темпы строительства, которые мы наблюдаем последние 20-30 лет", - заключила Ногова.