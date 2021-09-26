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Новости 12:03

Петербург обновил рекорд июля по количеству новых случаев COVID-19: за сутки заболели 2055 человек

фото ЗакС политика Петербург обновил рекорд июля по количеству новых случаев COVID-19: за сутки заболели 2055 человек

COVID-статистика в России пополнилась 22 498 новыми случаями заражения, при этом Петербург обновил рекорд июля, когда было зафиксировано 2029 заболевших: за сутки инфицировались 2055 жителей Северной столицы, проинформировали в оперативном штабе.

Уточняется, что из всех новых заражённых только у 7,8% не было клинических проявлений болезни.

Лидерство по суточному приросту инфицированных по-прежнему держит Москва: плюс 3275 случаев. Третья позиция у Московской области – 1215.

За минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 805 человек, а излечился ещё 13 671 заражённый.


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