Шамана Габышева увезли на принудительное лечение в неизвестном направлении

Якутского шамана Александра Габышева увезли из СИЗО на принудительное лечение в психдиспансер, проинформировали адвоката Алексея Прянишникова, представлявшего интересы религиозного деятеля, в изоляторе.

"Куда именно он отправлен, не сообщают. Быстро сработали. Подробности выясняем", – отчитался юрист у себя в Telegram-канале.

Напомним, что на прошлой неделе постановление суда о принудительном лечении Габышева вступило в силу.

Адвокаты намерены обратиться с жалобой в Европейский суд по правам человека.

Напомним, шамана решили поместить в психбольницу из-за того, что он якобы напал на сотрудника Росгвардии, приехавшего его задержать из-за неявки на врачебный приём. В итоге его насильно увезли в психдиспансер.

В поле зрения СМИ и силовиков шаман попал в 2019 году, когда собрался пешком дойти до Москвы и провести обряд изгнания президента Владимира Путина из Кремля.