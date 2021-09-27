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В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам избираться более двух сроков подряд

На рассмотрение Государственной думы внесен проект законотворческой инициативы, предполагающей снятие для губернаторов запрета избираться на более чем два срока подряд, уведомил РИА "Новости" один из его соавторов, руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий", - пояснил сенатор.

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", который в соавторстве с Клишасом внес депутат Павел Крашенинников, предполагает реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, а также он направлен на модернизацию организации публичной власти в субъектах РФ.

"Законопроект предусматривает меры, направленные на улучшение качества жизни наших граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой. Ведь именно от своевременности и качества принимаемых решений зависит благосостояние граждан, обеспечение реализации их прав", - уточнил Клишас.

Кроме того, в инициативе прописаны меры, предполагающие повышение ответственности органов госвласти в пределах одного региона, а также расширены меры по борьбе с коррупцией.

Обновлено в 10:15. Внесены правки в соответствии с коррективами РИА "Новости".


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