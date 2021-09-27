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Россияне готовы переезжать на ПМЖ в города, которые предложил построить Шойгу

фото ЗакС политика Россияне готовы переезжать на ПМЖ в города, которые предложил построить Шойгу

Практически половина россиян, опрошенных социологами банка "Открытие", готовы перебраться жить в Сибирь в новые города, которые предложил возвести глава Минобороны Сергей Шойгу.

"Безусловно готовы переселиться на постоянное место жительства в новые сибирские города, если они будут построены, 7% респондентов в среднем по России и 16% сибиряков. Еще 41% готовы переехать туда при определенных условиях", — приводит РИА "Новости" результаты изыскания.

Отказалась переезжать (51%) в Сибирь большая часть респондентов, проживающих на территории Москвы, Петербурга и Ленинградской области.

В числе причин, ради которых граждане готовы покидать родные города, гарантированная работа и высокие зарплаты (29%), подъемные свыше одного миллиона рублей (12%) и комфортные условия жизни (11%).

Нежелание переезжать вызывает у россиян климат (44%), неудобное географическое положение (31%) и неготовность менять текущий жизненный уклад (28%).

Опрос проводился с 22 по 24 сентября; в исследовании приняли участие 1015 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тысяч граждан.

Не так давно Сергей Шойгу выступил с инициативой построить в Сибири несколько крупных конгломератов, которые стали бы научно-промышленными и экономическими центрами. В каждом из них присутствовал бы город-миллионник.

Добавим, что в 30 км от Владивостока должен появиться новый город Спутник, который будет рассчитан на 300 тысяч жителей. По предварительной оценке, стоимость его возведения оценивается не менее чем в 100 млрд рублей.


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