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Муниципал 15:15

Главу администрации МО "Поселок Шушары" оштрафовали за заключение контракта без лимитов бюджетных обязательств

фото ЗакС политика Главу администрации МО "Поселок Шушары" оштрафовали за заключение контракта без лимитов бюджетных обязательств

Главу местной администраци МО "Поселок Шушары" Елену Измайлову оштрафовали на 20 тысяч рублей после проверки районной прокуратуры, сообщили представители ведомства.

Прокуратура Пушкинского района проверила, соблюдает ли местная администрация округа бюджетное законодательство. 25 декабря 2020 года администрация заключила контракт на уборку и санитарную очистку Шушар в 2021 году с одной из коммерческих фирм.  При проверке выяснилось, что решение о местном бюджете на следующий год было принято спустя три дня, 28-го числа, и контракт заключался при том, что заказчик не имел лимитов бюджетных обязательств.

В отношени главы муниципального образования было возбуждено дело по ст. 15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств). В итоге Измайлову как должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей. 


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