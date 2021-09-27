Кабмин утвердил "Яндекс" поисковиком по умолчанию на продаваемых в России гаджетах

Правительство утвердило поисковик "Яндекс" для использования по умолчанию на продаваемых в России отдельных видах гаджетов, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Утвердить поисковую систему "Яндекс", оператором которой является общество с ограниченной ответственностью "Яндекс", <...> используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)", - указано в распоряжении.

Закон о запрете на продажу гаджетов без предустановленных российских приложений вступил в силу в апреле 2021 года. Тогда кабмин определил перечень программ для предустановки. В него вошли сервисы "Яндекса", Mail.ru, соцсети "Одноклассники", "ВКонтакте", портал госуслуг, антивирус "Касперского" и другие.