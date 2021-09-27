           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 27 сентября, 20:31

"Интерфакс": Число вице-спикеров в новом созыве Госдумы возрастет до 10

фото ЗакС политика "Интерфакс": Число вице-спикеров в новом созыве Госдумы возрастет до 10

Число заместителей спикера Госдумы в новом, восьмом созыве увеличится до десяти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В числе возможных кандидатов на посты вице-спикеров нижней палаты парламента называют уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову. Ожидается, что она единственная из федеральной пятерки "Единой России" не сдаст мандат депутата. Также вице-спикерами могут стать глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и бывший глава Дагестана Владимир Васильев: последний может стать главой фракции единороссов. 

Также сохранить кресла могут Александр Жуков, Петр Толстой и ряд других депутатов. По одному вице-спикеру будет у КПРФ, "Справедливой России – За правду", ЛДПР и "Новых людей". 

В седьмом созыве Госдумы вице-спикеров было восемь. Из них два первых, Александр Жуков и Иван Мельников, остальные шесть – Петр Толстой, Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Ольга Тимофеева, Игорь Лебедев и Игорь Ананских.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru