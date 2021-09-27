"Интерфакс": Число вице-спикеров в новом созыве Госдумы возрастет до 10

Число заместителей спикера Госдумы в новом, восьмом созыве увеличится до десяти, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник.

В числе возможных кандидатов на посты вице-спикеров нижней палаты парламента называют уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову. Ожидается, что она единственная из федеральной пятерки "Единой России" не сдаст мандат депутата. Также вице-спикерами могут стать глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и бывший глава Дагестана Владимир Васильев: последний может стать главой фракции единороссов.

Также сохранить кресла могут Александр Жуков, Петр Толстой и ряд других депутатов. По одному вице-спикеру будет у КПРФ, "Справедливой России – За правду", ЛДПР и "Новых людей".

В седьмом созыве Госдумы вице-спикеров было восемь. Из них два первых, Александр Жуков и Иван Мельников, остальные шесть – Петр Толстой, Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Ольга Тимофеева, Игорь Лебедев и Игорь Ананских.