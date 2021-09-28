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Новости 11:03

В мэрии Москвы искали бомбу: злоумышленник требовал 3 млн долларов

фото ЗакС политика В мэрии Москвы искали бомбу: злоумышленник требовал 3 млн долларов

В Москве сотрудники правоохранительных структур проводят проверку по факту поступившего им сообщения о минировании городской мэрии, проинформировал ТАСС осведомлённый источник.

Грозное послание о якобы заложенной в здании бомбе поступило в городскую управу по электронной почте. Злоумышленник требовал выплатить ему 3 млн долларов.

Прибывшие на место полицейские обследовали мэрию, в том числе с привлечением кинологической службы. Постфактум проверки никаких взрывных устройств в здании обнаружено не было. Полиция ищет электронного "террориста".


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