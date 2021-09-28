Дорожники Ленобласти ответили на претензии муринцев, жаловавшихся на постоянные заторы на новом "кольце"

Пробки на недавно открытом транспортном кольце в Мурино обусловлены поведением водителей, не соблюдающих ПДД, объяснили в дорожном комитете Ленобласти.

Чиновники уточнили, что разрабатывают вариант отделения одной из полос в сторону Охтинской аллеи — с тем, чтобы водители ТС не поворачивали на этот съезд с других полос движения.

"Что касается продолжения дороги от "кольца" в сторону проспекта Авиаторов Балтики (по направлению к станции метро "Девяткино" – прим. ред.), то несколько лет назад против этого активно выступала часть жителей Мурино. Хотя съезд в эту сторону необходим, чтобы подключить еще больше жилых кварталов к развязке напрямую", — уточнили в областном дорожном комитете.

Чиновники заключили, что новая развязка не может "одномоментно решить все транспортные проблемы города".

Транспортное кольцо в Мурино открыли 17 сентября. Ожидается, что оно поможет разгрузить выезд на КАД, однако местные обитатели жалуются на частые заторы и пробки, сетуя на недоработку объекта.