Новое общественное пространство у реки Карповки откроется в октябре

Новое общественное пространство, которое благоустраивают на углу набережной реки Карповки и проспекта Медиков, откроют для посещения уже в октябре, известили в Смольном.

На участке установят новое дизайнерское освещение, скамейки, высадят деревья и кустарники, обновят газонное покрытие.

"Сейчас сделаны работы по планировке территории, а также проведены подготовительные работы по устройству системы наружного освещения и мощению дорожек. Завершение всех работ планируется в октябре 2021 года", – отчитались в петербургском комитете по благоустройству.

Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Фото: пресс-служба Смольного