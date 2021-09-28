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ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить "Новой газете" 15 тысяч евро за претензии к статье про программу ЕР 2010 года

фото ЗакС политика ЕСПЧ обязал власти РФ выплатить "Новой газете" 15 тысяч евро за претензии к статье про программу ЕР 2010 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил "Новой газете" 15 тысяч евро за необоснованные претензии властей РФ к вышедшим в 2010 году статьям про партийную программу "Единой России" под названием "Чистая вода".

Страсбургский суд счёл, что российские суды, выносившие решения по "Новой", нарушили статью 10 Конвенции о правах человека, гарантирующей свободу выражения мнения.

"Национальные суды не учли должным образом принципы и критерии, установленные прецедентной практикой ЕСПЧ в отношении уравновешивания права на уважение частной жизни и права на свободу выражения", – указано в вердикте ЕСПЧ.

Как итог, "Новой газете" присуждено 10,5 тысяч евро, а её журналистам Алексею Полухину и Валерию Николаеву — по 2,5 тысячи евро.

История с судебными тяжбами "Новой" началась в 2010 году, когда её решил засудить изобретатель Виктор Петрик: поводом для исковых претензий послужила статья Полухина "На чистую воду", повествовавшая о партийной программе ЕР "Чистая вода". Николаев также освещал данную тему. 

Дело в том, что изобретённые исследователем "фильтры Петрика" вызвали большие нарекания в стане экспертного общества и привлекли к себе внимание общественности. Полухин и Николаев утверждали, что интересы Петрика якобы продвигал на тот момент спикер Госдумы Борис Грызлов, который лоббировал монтаж фильтров в школах и больницах.

Истцом в суде стало ООО "Холдинг "Золотая формула", единственным учредителем которого является Петрик. Он настаивал, что "Новая" обязана опровергнуть "порочащие деловую репутацию компании" сведения и взыскать с ответчиков более 21 млн рублей компенсации морального вреда. Дело изучал петербургский Арбитраж.

В конце декабря суд удовлетворил требования Петрика, но только частично: в итоге газета должна была выплатить ему 200 тысяч рублей, а также написать опровержение. Впоследствии адвокаты издания подали жалобу в ЕСПЧ.


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