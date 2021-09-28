СК завел на Навального и его соратников дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем

Следственный комитет возбудил уголовные дела о создании и участии в экстремистском сообществе в отношении политика Алексея Навального и его соратников, сообщили в СК.

В отношении Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц возбуждено дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом). Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Павел Зеленский и другие стали фигурантами дела по ч.2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).

По версии следствия, Навальный, будучи учредителем Фонда борьбы с коррупцией*, "создал экстремистское сообщество и руководил им" в целях "осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности" вместе с Волковым и Ждановым. Следствие говорит об учреждении восьми некоммерческих организаций для "обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремисткой направленности, вовлечения новых участников".

Также в СК напомнили о создании штабов Навального* в ряде регионов России, указывая, что в их состав входили Волков как основной руководитель, Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади, руководители и сотрудники штабов в регионах. По версии следствия, сайты ФБК, штабов, каналы на YouTube, в том числе личный канал Навального, а также аккаунты в соцсетях создавались "в целях пропаганды преступной деятельности".

"Противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки", - заявили в СК.

Следствие полагает, что при митингах в 2014 - 2021 годах, которые проводили сторонники Навального, были "призывы к экстремисткой и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности". В СК напомнили, что ФБК, Фонд защиты прав граждан* и штабы Навального были признаны экстремистскими организациями летом 2021 года.

Также в отношении Навального и его сторонников расследуются дела по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность), ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности).