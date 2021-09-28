Facebook попросил суд об отсрочке штрафа из-за технических проблем

Компания Facebook попросила об отсрочке исполнения постановлений мирового судьи участка № 422 Таганского района Москвы о штрафе из-за технических проблем, сообщили в Таганском суде Москвы.

27 сентября был последний день, когда компания могла добровольно оплатить штрафы на сумму 26 млн рублей, отметили в суде. Сейчас Facebook просит об отсрочке, сославшись на технические проблемы в переводе денег в счет погашения штрафов. Суд рассмотрит это заявление на заседании 29 сентября.

14 сентября мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовала Facebook на 21 млн, Telegram – на 9 млн и Twitter – на 5 млн рублей. На сервисы составили протоколы по ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению).