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Новости 18:56

Сергея Миронова выдвинули в качестве руководителя фракции "СР - За правду" в Госдуме

фото ЗакС политика Сергея Миронова выдвинули в качестве руководителя фракции "СР - За правду" в Госдуме

Президиум центрального совета "Справедливой России – За правду" единогласно проголосовал за кандидатуру лидера партии Сергея Миронова на пост руководителя фракции в Госдуме, сообщили представители партии.

Теперь для окончательного утверждения Миронова на этой должности за него должны проголосовать депутаты фракции "Справедливой России - За правду" в Госдуме. Напомним, в минувшем, седьмом созыве Миронов уже был главой фракции.

По итогам выборов в восьмой созыв Госдумы справедливороссы получили 27 мандатов. Среди петербургских членов партии в нижнюю палату парламента прошла Елена Драпенко по 214-му округу.

 


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