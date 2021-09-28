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Суд в Екатеринбурге арестовал двух другороссов на 15 суток за демонстрацию символики "Другой России"

фото ЗакС политика Суд в Екатеринбурге арестовал двух другороссов на 15 суток за демонстрацию символики "Другой России"

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал на 15 суток членов "Другой России Эдуарда Лимонова" Сергея Демидова и Степана Юрченко по статье о демонстрации экстремистской символики за эмблему незарегистрированной партии, пишет Znak.com

Демидова и Юрченко арестовали по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Им вменили демонстрацию эмблемы "Другой России" - красного флага с гранатой "лимонкой" и молнией на белом круге. По версии суда, эта символика схожа с нацистской символикой и флагом НБП* "до степени смешения". В ст. 20.3 КоАП понятие "степень смешения" упоминается по отношению к нацистской, но не к экстремистской атрибутике. 

Юристы отметили, что фактически это означает запрет на использование и публикацию флага и другой атрибутики организации, которая не признана экстремистской.  Управляющий партнер петербургского офиса коллегии адвокатов Pen& Pen Алексей Добрынин пояснил, что к ответственности по этой статье могут привлекать, даже если изображение ранее не было включено в реестр запрещенных материалов. 

*Национал-большевистская партия, НБП - признана экстремистской организацией и запрещена в России


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