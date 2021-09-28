Мэр Оренбурга Владимир Ильин ушел в отставку

Мэр Оренбурга Владимир Ильин официально покинул свой пост, сообщили представители администрации города в телеграм-канале.

По их словам, Ильиных написал заявление о своем увольнении. Пока обязанности главы Оренбурга исполняет первый заместитель Сергей Салмин.

Ильиных стал мэром Оренбурга в феврале 2021 года. В мае к нему пришли с обысками оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции местного УМВД. В тот момент Ильиных находился за пределами города на плановом курсе лечения. Попутно обыски проходили в администрации Оренбурга.

Ильиных выдвигался на выборах в Госдуму по списку "Единой России". Шедшие перед ним губернатор Оренбургской области Денис Паслер и депутаты местного заксобрания Светлана Быкова и Сергей Грачев отказались от своих мандатов. Таким образом, Ильиных может стать депутатом Госдумы.