Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube за удаление двух немецких каналов RT

Роскомнадзор пригрозил пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с двух немецких каналов RT, передает РБК.

В регуляторе заявили, что направили руководству Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения" с двух каналов, принадлежащих RT.

Параллельно с этим министерство иностранных дел России заявило, что обратится к профильным российским ведомствам с предложением выработать ответные меры против немецких СМИ и YouTube после блокировки двух аккаунтов RT в Германии. По версии МИД РФ, цель блокировки - "заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации".

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - заявили в ведомстве.

По мнению представителей МИД, это "единственный возможный способ стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге" вокруг ситуации.

Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В Google пояснили, что причиной блокировки стали нарушения правил видеохостинга, которые касаются распространения ложной информации о коронавирусе, передает "Интерфакс". По словам представителей компании, сначала на каналы временно наложили запрет на публикацию видео, но их владельцы пытались обойти ограничения, используя другой канал, и в итоге оба оказались закрыты за нарушение условий использования YouTube.