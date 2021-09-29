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Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube за удаление двух немецких каналов RT

фото ЗакС политика Роскомнадзор пригрозил блокировкой YouTube за удаление двух немецких каналов RT

Роскомнадзор пригрозил пригрозил заблокировать YouTube, если сервис не снимет ограничения с двух немецких каналов RT, передает РБК.

В регуляторе заявили, что направили руководству Google письмо "с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения" с двух каналов, принадлежащих RT.

Параллельно с этим министерство иностранных дел России заявило, что обратится к профильным российским ведомствам с предложением выработать ответные меры против немецких СМИ и YouTube после блокировки двух аккаунтов RT в Германии. По версии МИД РФ, цель блокировки - "заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации". 

"Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым", - заявили в ведомстве.

По мнению представителей МИД, это "единственный возможный способ стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге" вокруг ситуации.

Накануне главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В Google пояснили, что причиной блокировки стали нарушения правил видеохостинга, которые касаются распространения ложной информации о коронавирусе, передает "Интерфакс". По словам представителей компании, сначала на каналы временно наложили запрет на публикацию видео, но их владельцы пытались обойти ограничения, используя другой канал, и в итоге оба оказались закрыты за нарушение условий использования YouTube.


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