Депутатов и чиновников у Мариинского дворца встретила пикетчица с красным флагом

Утром 29 сентября перед первым заседанием нового созыва Законодательного собрания у Мариинского дворца женщина провела одиночный пикет.

Пикетчица, которая отказалась представиться корреспонденту ЗАКС.Ру, держала в руках плакат "Выборы-21. Путинский МРОТ - 13,600 рублей. Мрет наш народ", а подмышкой - красный флаг с серпом и молотом.

Всем подходившим, включая сотрудников полиции, она говорила, что из-за капиталистов и "Единой России" народ обнищал.

Пикетчица заявила, что не причисляет себя к сторонникам КПРФ и не считает эту партию коммунистической.

Сергей Еремеев