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Новости 10:13

В новом созыве ЗакСа осталось старое отношение к журналистам

фото ЗакС политика В новом созыве ЗакСа осталось старое отношение к журналистам

В самом начале работы нового созыва Законодательного собрания Петербурга, 29 сентября, сразу нескольких корреспондентов городских СМИ не пустили в зал заседаний. 

В пресс-службе ЗакСа заявили, что внутри могут находиться только съемочные группы телеканалов, а остальные должны следить за заседанием по видеотрансляции. Подобное практиковалось и в конце прошлого, шестого созыва. 

Кроме того, на заседание не был аккредитован корреспондент "Эха Петербурга" Сергей Кагермазов. В шестом созыве его принципиально отказывались пускать на мероприятия в Мариинском дворце. 

Первое заседание седьмого созыва ЗакСа началось в 10:00 утра 29 сентября. Регистрацию прошли 47 из 50 избранных депутатов.

Сергей Еремеев


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