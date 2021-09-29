Марина Макарова вошла во фракцию "Единая Россия"

Дочь лидера петербургского отделения "Единой России" Вячеслава Макарова Марина Макарова будет заседать в ЗакСе во фракции единороссов. Об этом было объявлено на первом заседании городского парламента 29 сентября.

Макарова шла на выборы самовыдвиженкой от Петроградского района. В бюллетенях она была записана под фамилией Лыбанева, которую затем сменила на девичью.

Первое заседание нового созыва ЗакСа открыл старейший депутат, член фракции КПРФ Борис Зверев. Регистрацию прошли 47 из 50 избранных парламентариев. Перед депутатами выступил губернатор Александр Беглов.

Сергей Еремеев