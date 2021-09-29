Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал основателя и гендиректора компании Group-IB Илью Сачкова на два месяца по подозрению в госизмене, передает Forbes.

Сачкова подозревают по ст. 275 УК РФ (госизмена), максимальное наказание по этой статье – 20 лет лишения свободы. Суть дел по госизмене не раскрывается из-за грифа "секретно", и пока неясно, что именно вменяют Сачкову.

28 сентября правоохранители пришли в московскую штаб-квартиру Group-IB с обысками. В компании заявляли, что не располагают информацией об их причинах.

Group-IB работает в сфере кибербезопасности, разрабатывает решения для выявления и предотвращения кибератак. Считается одним из мировых лидеров в своей области. Сачков – член комитетов Госдумы, МИД, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности.