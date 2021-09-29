Андрей Кутепов продолжит представлять Петербург в Совфеде

Законодательное собрание Петербурга делегировало единоросса Андрея Кутепова в Совет Федерации, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Это решение было принято на внеочередном заседании 29 сентября. За его кандидатуру проголосовали 47 депутатов. Двое испортили бюллетени. Других претендентов на должность сенатора не было.

Спикер городского парламента Александр Бельский представил Кутепова как профессионала. Он заявил, что сенатор достойно отстаивал интересы города и ЗакСа в верхней палате парламента.

Кутепов представлял Закс в Совфеде с 2016 года. Он руководил комитетом по экономической политике и входил в состав комитета по регламенту.

Сергей Еремеев