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Новости 13:30

Песков: Путин фактически вышел из режима самоизоляции

фото ЗакС политика Песков: Путин фактически вышел из режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, передает ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков. Сегодня, 29 сентября, Путин в Сочи встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин ушел на карантин 14 сентября после того, как приближенные к нему работники заразились коронавирусом. Он заявлял, что в его окружении десятки заболевших. При этом Песков утверждал, что президент здоров, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.


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