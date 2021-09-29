Песков: Путин фактически вышел из режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с 29 сентября фактически вышел с двухнедельной самоизоляции, передает ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал Песков. Сегодня, 29 сентября, Путин в Сочи встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин ушел на карантин 14 сентября после того, как приближенные к нему работники заразились коронавирусом. Он заявлял, что в его окружении десятки заболевших. При этом Песков утверждал, что президент здоров, а его тест на коронавирус дал отрицательный результат.