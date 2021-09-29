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Новости 16:54

Милонов предложил изображать на футбольной форме "здоровые разнополые семьи с детьми"

фото ЗакС политика Милонов предложил изображать на футбольной форме "здоровые разнополые семьи с детьми"

Избравшийся в новый состав Государственной думы депутат Виталий Милонов разразился очередной идеей с "традиционным" уклоном: на сей раз в разговоре с президентом Российского футбольного клуба Александром Дюковым он предложил изображать на форме игроков семьи с детьми.

"Не секрет, что в последние годы мировой футбол стал одним из инструментов пропаганды различных ценностей и идей, например, игроки часто выходят на матчи с радужными повязками, флагами и иной символикой сомнительных вещей и политических течений, мало совместимых со спортом", — высказался Милонов у себя в Instagram.

Альтернативным вариантом известный "гееборец" видит изображение на отечественной футбольной форме "здоровой разнополой семьи вместе с детьми". Милонов уверен, что его инициатива "нашла бы отклик в сердцах болельщиков во всем мире, страдающих от дефицита здоровых традиционных ценностей в современном спорте".

Оценил ли Дюков предложение народного избранника, не известно.


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