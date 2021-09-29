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Депутата Новгородской облдумы Игнатова задержали по делу о посредничестве при покушении на взятку

фото ЗакС политика Депутата Новгородской облдумы Игнатова задержали по делу о посредничестве при покушении на взятку

Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции задержали депутата Новгородской областной думы Дмитрия Игнатова: парламентария заподозрили в посредничестве при покушении на взятку, оповестила пресс-служба СК.

Народному избраннику предъявили обвинение в ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Как полагают следователи, в период с 2020 по 2021 год Игнатов мог оказать посредничество в получении взятки замдиректора по инвестиционной деятельности Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" от одного из его подрядчиков на сумму, превышающую 2,5 млн рублей. Часть суммы в размере 180 тысяч рублей чиновник при посредничестве новгородского депутата всё же получил, утверждают в СК. Впрочем, довести задуманное до конца соучастники преступления не смогли, поскольку их схему раскрыли правоохранители.

В отношении замглавы регионального энергетического оператора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Приготовление к получению взятки в особо крупном размере"). Он и его посредник решением суда помещены на два месяца в СИЗО.

По версии следствия, с декабря 2020 года обвиняемый потребовал от директора подрядной организации, с которым у ПАО "МРСК Северо-Запада" заключён договор на поставку товаров и оказание услуг на общую сумму 50 млн рублей, взятку в размере 10% от суммы контракта, угрожая в случае неполучения средств расторгнуть договор.


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